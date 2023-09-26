Лебедева (Копылова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедева (Копылова) Елена Владимировна

Лебедева (Копылова) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1884 г.р.
1888 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.08.1879

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Борис Кирович

Рождение ребёнка
02.11.1884

Сын: Лебедев Михаил Борисович

Отец ребёнка: Лебедев Борис Кирович

Рождение ребёнка
31.03.1888

Сын: Лебедев Георгий Борисович

Отец ребёнка: Лебедев Борис Кирович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close