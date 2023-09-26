Лебедева (Копылова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1879
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Борис Кирович
Рождение ребёнка
02.11.1884
Отец ребёнка: Лебедев Борис Кирович
Рождение ребёнка
31.03.1888
Сын: Лебедев Георгий Борисович
Отец ребёнка: Лебедев Борис Кирович
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно