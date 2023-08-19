Торопов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Торопов Гаврило Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Торопов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Торопов Осип Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Межевая, Тебенякская волость, Курганский уезд
примерно
Смерть
Неизвестно

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