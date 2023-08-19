Торопов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Торопов Гаврило Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841 ст.
Мать ребёнка: не указана
примерно
Смерть
Неизвестно