Горшкова (Милентьева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1930
Дочь: Горшкова- Блажнова Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Горшков Спиридон
Рождение ребёнка
14.10.1940
Дочь: Григорьева (Кисилева) Зинаида Афанасьевна
Отец ребёнка: Кисилев Афанасий
Смерть
1983