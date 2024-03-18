Горшкова (Милентьева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Милентьева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1930

Дочь: Горшкова- Блажнова Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Горшков Спиридон

Рождение ребёнка
14.10.1940

Дочь: Григорьева (Кисилева) Зинаида Афанасьевна

Отец ребёнка: Кисилев Афанасий

Смерть
1983

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