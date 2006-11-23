Калинов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1957

Дата смерти

23.11.2006

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1957

Отец: Калинов Иван Афонасьевич

Мать: Калинова (Талебина) Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.11.2006

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