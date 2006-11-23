Калинов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1957
Дата смерти23.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.11.2006