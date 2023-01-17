Лукерья Арефьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Арефьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1886

Дочь: Степанида Никифорова

Отец ребёнка: Абросимов Никифор Феоктистов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Агриппина Никифорова

Отец ребёнка: Абросимов Никифор Феоктистов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абросимов Никифор Феоктистов

Смерть
Неизвестно
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