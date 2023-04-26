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Домнин Прокофий Дмитриев

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Дмитрий Сергеев

Мать: Екатерина Данилова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домнина Анна Захарова

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
60
Рождение ребёнка
14.09.1868

Сын: Домнин Степан Прокофьев

Мать ребёнка: Домнина Анна Захарова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1870

Сын: Домнин Григорий Прокофьев

Мать ребёнка: Домнина Анна Захарова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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