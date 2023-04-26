Домнин Прокофий Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Дмитрий Сергеев
Мать: Екатерина Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домнина Анна Захарова
Место жительства
1858
60
Рождение ребёнка
14.09.1868
Мать ребёнка: Домнина Анна Захарова
Рождение ребёнка
13.11.1870
Сын: Домнин Григорий Прокофьев
Мать ребёнка: Домнина Анна Захарова
Смерть
Неизвестно