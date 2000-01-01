Волков Алексей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1974
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1974
Отец: Волков Валерий Сергеевич
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова София Аьексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Лаура