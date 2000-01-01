Волков Алексей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Алексей Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1974

Отец: Волков Валерий Сергеевич

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова София Аьексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Лаура

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