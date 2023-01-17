Скоробогатько Данило Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатько Данило Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скоробогатько Яков Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Скоробогатько Марина Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Скоробогатько Трофим Данилович

Мать ребёнка: не указана

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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