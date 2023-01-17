Скоробогатько Данило Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скоробогатько Яков Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Скоробогатько Марина Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Скоробогатько Трофим Данилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно