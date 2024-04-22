Петрова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Петрова Федосья Фёдоровна
Отец ребёнка: Петров Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Петров Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Петрова Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Петров Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Петрова Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Петров Фёдор Данилович
Смерть
Неизвестно