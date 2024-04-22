Петрова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Петрова Федосья Фёдоровна

Отец ребёнка: Петров Фёдор Данилович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Петров Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Петров Фёдор Данилович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Петрова Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Петров Фёдор Данилович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Петрова Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Петров Фёдор Данилович

Смерть
Неизвестно

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