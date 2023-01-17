Тимошкин Прокопий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимошкин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1909
Сын: Тимошкин (timoshkin) Петр (Petr Prokopyevich)
Мать ребёнка: Тимошкина Федосья
Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно