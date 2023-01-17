Тимошкин Прокопий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошкин Прокопий Николаевич

Тимошкин Прокопий Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимошкин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1909

Сын: Тимошкин (timoshkin) Петр (Petr Prokopyevich)

Мать ребёнка: Тимошкина Федосья

Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close