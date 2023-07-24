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Вершинин Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Вершинин Григорий Степанович

Мать: Вершинина Прасковья Титовна

Бракосочетание
24.03.1973

Жена: Вершинина Валентина

Рождение ребёнка
1973 или 1974

Сын: Вершинин ? Александрович

Мать ребёнка: Вершинина Валентина

Бракосочетание
1974

Жена: Вершинина Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
03.11.1975

Сын: Вершинин Виталий Александрович

Мать ребёнка: Вершинина Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
16.07.1977

Дочь: Галина Александровна

Мать ребёнка: Вершинина Надежда Михайловна

Смерть
Неизвестно
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