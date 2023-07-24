Вершинин Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Бракосочетание
24.03.1973
Жена: Вершинина Валентина
Рождение ребёнка
1973 или 1974
Мать ребёнка: Вершинина Валентина
Бракосочетание
1974
Рождение ребёнка
03.11.1975
Сын: Вершинин Виталий Александрович
Мать ребёнка: Вершинина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
16.07.1977
Дочь: Галина Александровна
Мать ребёнка: Вершинина Надежда Михайловна
Смерть
Неизвестно