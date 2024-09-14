Силивестрова Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силивестрова Параскева Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силивестров Иван Федорович

Рождение ребёнка
29.05.1890

Сын: Силивестров Федор Иванович

Отец ребёнка: Силивестров Иван Федорович

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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