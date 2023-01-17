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Брыкалов Макар Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

24.08.1849 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Брыкалов Алексей Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Брыкалова Фекла Макарова

Мать ребёнка: Ефросинья Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Ильина

Смерть
24.08.1849 ст.
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
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