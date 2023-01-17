Брыкалов Макар Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти24.08.1849 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Брыкалов Алексей Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Брыкалова Фекла Макарова
Мать ребёнка: Ефросинья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Ильина
Смерть
24.08.1849 ст.
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область