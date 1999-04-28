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Якушкин Михаил Алексеевич
Якушкин Михаил Алексеевич
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Место рождения
Саранск
, Саранск, Республика Мордовия
Дата рождения
28.04.1999
Пол
Мужской
Отец
Якушкин Алексей Михалович
1975 г.р.
Мать
Якушкина Наталья Борисовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1999
Отец:
Якушкин Алексей Михалович
Мать:
Якушкина Наталья Борисовна
Саранск
, Саранск, Республика Мордовия
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