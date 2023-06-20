Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1940

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1940

Отец: Михаил

Мать: Мария Матвеевна

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