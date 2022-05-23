Рябухина (Кауфман) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1951
Дата смерти23.05.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1973
Рождение ребёнка
11.05.1974
Дочь: Валькова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Исаев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
17.02.1980
Отец ребёнка: Исаев Сергей Алексеевич
Смерть
23.05.2022