Рябухина (Кауфман) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябухина (Кауфман) Надежда Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1951

Дата смерти

23.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1973

Муж: Исаев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
11.05.1974

Дочь: Валькова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Исаев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
17.02.1980

Сын: Исаев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Исаев Сергей Алексеевич

Смерть
23.05.2022
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