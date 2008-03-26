Xasanova Baxriniso Xasanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Xasanova Baxriniso Xasanovna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1924

Дата смерти

26.03.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1924

Отец: не указан

Мать: Supieva Xadicha

Смерть
26.03.2008
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