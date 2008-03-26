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Xasanova Baxriniso Xasanovna
Xasanova Baxriniso Xasanovna
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.1924
Дата смерти
26.03.2008
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Supieva Xadicha
Дети
Не указаны
Добавил:
AK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1924
Отец: не указан
Мать:
Supieva Xadicha
Смерть
26.03.2008
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