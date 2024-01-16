Шуляева Анатолий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти15.10.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.1947
Сын: Шуляев Василий Анатольевич
Мать ребёнка: Шуляева Нина Гаврииловна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Шуляев Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Шуляева Нина Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шуляева Нина Гаврииловна
Смерть
15.10.1992