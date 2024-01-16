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Шуляева Анатолий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

15.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1947

Сын: Шуляев Василий Анатольевич

Мать ребёнка: Шуляева Нина Гаврииловна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Шуляев Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Шуляева Нина Гаврииловна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуляева Нина Гаврииловна

Смерть
15.10.1992
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