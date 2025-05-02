Ксения Космина 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ксения Космина

Место рождения

Порядная

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Косьма Сафронов

Мать: не указана

Порядная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Архипова

Отец ребёнка: Архип Федоров

Рождение ребёнка
1838

Сын: Григорий Архипович

Отец ребёнка: Архип Федоров

Бракосочетание
04.02.1838

Муж: Архип Федоров

Рождение ребёнка
01.01.1846

Сын: Василий Архипович

Отец ребёнка: Архип Федоров

Лучно, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1854

Сын: Никифор Архипович

Отец ребёнка: Архип Федоров

Лучно, Островский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно

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