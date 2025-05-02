Ксения Космина
Место рожденияПорядная
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Косьма Сафронов
Мать: не указана
Порядная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Архипова
Отец ребёнка: Архип Федоров
Рождение ребёнка
1838
Сын: Григорий Архипович
Отец ребёнка: Архип Федоров
Бракосочетание
04.02.1838
Муж: Архип Федоров
Рождение ребёнка
01.01.1846
Сын: Василий Архипович
Отец ребёнка: Архип Федоров
Рождение ребёнка
12.03.1854
Сын: Никифор Архипович
Отец ребёнка: Архип Федоров
Смерть
Неизвестно