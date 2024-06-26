Захаров Федор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Захарова Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Захарова Анна Евфимовна Ивановна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Захаров Николай Федорович
Мать ребёнка: Захарова Анна Евфимовна Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Захарова Анна Евфимовна Ивановна
Смерть
Неизвестно