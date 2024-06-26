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Захаров Федор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Анна Евфимовна Ивановна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Захарова Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Захарова Анна Евфимовна Ивановна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Захаров Николай Федорович

Мать ребёнка: Захарова Анна Евфимовна Ивановна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Захаров Павел Федорович

Мать ребёнка: Захарова Анна Евфимовна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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