Третьяк (Хапкова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяк (Хапкова) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1941

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1941

Отец: Хапков Илья

Мать: Хапкова Антонина

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