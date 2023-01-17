Семенюк Роман Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Роман Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенюк Моисей известно

Мать: не указана

Место жительства
После 1920
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Место жительства
До 1920
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.08.1921

Дочь: Семенюк Мария Романовна

Мать ребёнка: Семенюк Зинаида Никифоровна

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1921

Жена: Семенюк Зинаида Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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