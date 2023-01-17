Семенюк Роман Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенюк Моисей известно
Мать: не указана
Место жительства
После 1920
Место жительства
До 1920
Рождение ребёнка
28.08.1921
Дочь: Семенюк Мария Романовна
Мать ребёнка: Семенюк Зинаида Никифоровна
Бракосочетание
До 1921
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно