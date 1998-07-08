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Аксёнов Даниил Александрович
Аксёнов Даниил Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.07.1998
Пол
Мужской
Отец
Аксёнов Александр Александрович
1970 г.р.
Мать
Аксёнова (Токарь) Галина Викторовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1998
Отец:
Аксёнов Александр Александрович
Мать:
Аксёнова Галина Викторовна
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