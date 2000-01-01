Валевич (Запрудская) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валевич (Запрудская) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1984

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1944

Сын: Валевич Григорий Митрофанович

Отец ребёнка: Валевич Митрофан Михайлович

Рождение
1984

Отец: Запрудский Григорий

Мать: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валевич Митрофан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валевич Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Валевич Митрофан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименкова Валентина Митрофановна

Отец ребёнка: Валевич Митрофан Михайлович

Смерть
Неизвестно
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