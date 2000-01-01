Валевич (Запрудская) Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1984
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1944
Сын: Валевич Григорий Митрофанович
Отец ребёнка: Валевич Митрофан Михайлович
Рождение
1984
Отец: Запрудский Григорий
Мать: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валевич Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Валевич Митрофан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименкова Валентина Митрофановна
Отец ребёнка: Валевич Митрофан Михайлович
Смерть
Неизвестно