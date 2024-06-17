Барановский Аполлон Францевич? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Барановский Аполлон Францевич?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Василий Аполлонович

Мать ребёнка: Барановская Жена

Волядынка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Франц Аполлонович

Мать ребёнка: Барановская Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барановская -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Яник

Мать ребёнка: Барановская Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Барановская) Юлия

Мать ребёнка: Барановская Жена

Рождение ребёнка
1898

Сын: Барановский Иосиф Аполлонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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