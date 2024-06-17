Барановский Аполлон Францевич?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Василий Аполлонович
Мать ребёнка: Барановская Жена
Волядынка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Франц Аполлонович
Мать ребёнка: Барановская Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барановская -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Яник
Мать ребёнка: Барановская Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Барановская) Юлия
Мать ребёнка: Барановская Жена
Рождение ребёнка
1898
Сын: Барановский Иосиф Аполлонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно