Пономарёв Максим Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёв Максим Родионович

Пономарёв Максим Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Федот Максимович

Мать ребёнка: Пономарёва Мария Федотовна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Глазко (Пономарёва) Ульяна Максимовна

Мать ребёнка: Пономарёва Мария Федотовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.