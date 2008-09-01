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Кокорина Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1925

Дата смерти

01.09.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925

Отец: Кокорин Яков Лаврентьевич

Мать: Кокорина Матрена Ефимовна

Рождение ребёнка
08.04.1953

Сын: Воронов Борис Александрович

Отец ребёнка: Воронов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
02.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронов Александр Алексеевич

Смерть
01.09.2008

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