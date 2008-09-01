Кокорина Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1925
Дата смерти01.09.2008
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925
Рождение ребёнка
08.04.1953
Сын: Воронов Борис Александрович
Отец ребёнка: Воронов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
02.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронов Александр Алексеевич
Смерть
01.09.2008