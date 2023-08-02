Клычников Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлычников Александр Петрович

Клычников Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клычников Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломова Мария Александровна

Мать ребёнка: Клычникова Наталья

Новый Свет 1-й, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клычникова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клычников Леонид Александрович

Мать ребёнка: Клычникова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Клычникова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Клычникова Наталья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close