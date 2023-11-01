Карева (Иванова) Алевтина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарева (Иванова) Алевтина Павловна

Карева (Иванова) Алевтина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1958

Отец: Иванов Павел Ефимович

Мать: Иванова София Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1982

Дочь: Иванова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Карев Сергей Александрович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1989

Сын: Карев Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Карев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
03.06.1989

Сын: Карев Павел Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close