Карева (Иванова) Алевтина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1958
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1958
Отец: Иванов Павел Ефимович
Мать: Иванова София Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1982
Дочь: Иванова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Карев Сергей Александрович
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1989
Отец ребёнка: Карев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
03.06.1989