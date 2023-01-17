Наймушина Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1887 ст.
Дата смерти17.02.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1913
Сын: Наймушин Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Наймушин Дмитрий Андреевич
Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1961
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика