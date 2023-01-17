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Наймушина Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1887 ст.

Дата смерти

17.02.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1913

Сын: Наймушин Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Наймушин Дмитрий Андреевич

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Дмитрий Андреевич

Смерть
17.02.1961
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
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