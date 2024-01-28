Коломиец Екатерина Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Бевзенко Наум
Мать: Бевзенко Анна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Григоренко Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Бугоенко Нина Павловна
Отец ребёнка: Коломиец Павел Петрович
Рождение ребёнка
24.05.1952
Дочь: Намаконова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Коломиец Павел Петрович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Гамала Галина Павловна
Отец ребёнка: Коломиец Павел Петрович
Смерть
Неизвестно