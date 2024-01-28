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Коломиец Екатерина Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Бевзенко Наум

Мать: Бевзенко Анна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Григоренко Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Бугоенко Нина Павловна

Отец ребёнка: Коломиец Павел Петрович

Рождение ребёнка
24.05.1952

Дочь: Намаконова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Коломиец Павел Петрович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Гамала Галина Павловна

Отец ребёнка: Коломиец Павел Петрович

Смерть
Неизвестно

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