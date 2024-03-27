Федосова (Кузнецова) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосова (Кузнецова) Матрёна

Федосова (Кузнецова) Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Петр Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1888

Муж: Федосов Афанасий

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.02.1891

Сын: Федосов Василий

Отец ребёнка: Федосов Афанасий

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
25.03.1891

Дочь: Марта

Отец ребёнка: Федосов Афанасий

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
05.08.1895

Сын: Федосов Андрей

Отец ребёнка: Федосов Афанасий

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
13.08.1897

Сын: Федосов Пётр

Отец ребёнка: Федосов Афанасий

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
08.03.1899

Сын: Федосов Иоанн

Отец ребёнка: Федосов Афанасий

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
29.09.1906

Сын: Федосов Михаил

Отец ребёнка: Федосов Афанасий

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Смерть
Неизвестно
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close