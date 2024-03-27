Федосова (Кузнецова) Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Петр Иванович
Бракосочетание
14.10.1888
Муж: Федосов Афанасий
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.02.1891
Сын: Федосов Василий
Отец ребёнка: Федосов Афанасий
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
25.03.1891
Дочь: Марта
Отец ребёнка: Федосов Афанасий
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
05.08.1895
Сын: Федосов Андрей
Отец ребёнка: Федосов Афанасий
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
13.08.1897
Сын: Федосов Пётр
Отец ребёнка: Федосов Афанасий
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
08.03.1899
Сын: Федосов Иоанн
Отец ребёнка: Федосов Афанасий
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
29.09.1906
Сын: Федосов Михаил
Отец ребёнка: Федосов Афанасий
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Смерть
Неизвестно
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии