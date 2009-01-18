Черепанов Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черепанова Юлия Валентиновна

Рождение ребёнка
21.12.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черепанова Юлия Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепанова Юлия Валентиновна

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