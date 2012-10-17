Фролова Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.02.1939
Дата смерти17.10.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1964
Дочь: Филатова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Фролов Анатолий Александрович
Александровка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.10.2012
Рязаново, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область