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Фролова Тамара Ивановна

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Место рождения

Кандаковка, Ставропольский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

01.02.1939

Дата смерти

17.10.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Кандаковка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1964

Дочь: Филатова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Фролов Анатолий Александрович

Александровка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.10.2012
Рязаново, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
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