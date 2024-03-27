Елисеев Иван Демидович
Место рожденияп. Тума, Рязанская область, Россия
Дата рождения28.03.1903
Дата смерти02.02.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.11.1927
Дочь: Данилова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Елисеева Пелагея Петровна
п. Тума, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
16.12.1930
Мать ребёнка: Елисеева Пелагея Петровна
п. Тума, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елисеева Пелагея Петровна
р.п.Тума
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочегарова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Елисеева Пелагея Петровна
р.п.Тума
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1958
п. Тума, Рязанская область, Россия
Похороны
Неизвестно
п. Тума, Рязанская область, Россия