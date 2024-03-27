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Елисеев Иван Демидович

Место рождения

п. Тума, Рязанская область, Россия

Дата рождения

28.03.1903

Дата смерти

02.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Тума, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
14.11.1927

Дочь: Данилова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Елисеева Пелагея Петровна

п. Тума, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
16.12.1930

Сын: Елисеев Николай Иванович

Мать ребёнка: Елисеева Пелагея Петровна

п. Тума, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елисеева Пелагея Петровна

р.п.Тума
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочегарова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Елисеева Пелагея Петровна

р.п.Тума
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Пелагея Петровна

Смерть
02.02.1958
п. Тума, Рязанская область, Россия
Похороны
Неизвестно
п. Тума, Рязанская область, Россия
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