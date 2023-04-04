Кладовщиков Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1941
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Рождение ребёнка
1929
Сын: Кладовщиков Борис Михайлович
Мать ребёнка: Кладовщикова Агния Александровна
Рождение ребёнка
?.06.1933
Сын: Кладовщиков Иван Михайлович
Мать ребёнка: Кладовщикова Агния Александровна
Рождение ребёнка
10.06.1939
Сын: Кладовщиков Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Кладовщикова Агния Александровна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Кладовщикова) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Кладовщикова Агния Александровна
Смерть
1941
Причина смерти: пропал без вести в ВОВ