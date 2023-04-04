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Кладовщиков Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Кладовщиков Павел

Мать: Кладовщикова (Лапшина) Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кладовщикова Агния Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Рождение ребёнка
1929

Сын: Кладовщиков Борис Михайлович

Мать ребёнка: Кладовщикова Агния Александровна

Ухтанга, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.06.1933

Сын: Кладовщиков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кладовщикова Агния Александровна

Ухтанга, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.06.1939

Сын: Кладовщиков Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Кладовщикова Агния Александровна

Ухтанга, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Кладовщикова) Галина Михайловна

Мать ребёнка: Кладовщикова Агния Александровна

Ухтанга, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1941
Причина смерти: пропал без вести в ВОВ

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