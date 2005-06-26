Кузнецов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1985

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1985

Отец: Кузнецов Владимир Иванович

Мать: не указана

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