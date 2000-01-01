Шевалдин Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: не указана
Илецкая станица, 1-й Уральский военный отдел, Земля Уральского казачьего войска, Российская Империя
Рождение ребёнка
Между 1770 и 1776
Дочь: Наталья Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Илецкая станица, 1-й Уральский военный отдел, Земля Уральского казачьего войска, Российская Империя
Смерть
Неизвестно