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Шевалдин Тихон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Шевалдин Иван Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Илецкая станица, 1-й Уральский военный отдел, Земля Уральского казачьего войска, Российская Империя
Рождение ребёнка
Между 1770 и 1776

Дочь: Наталья Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Илецкая станица, 1-й Уральский военный отдел, Земля Уральского казачьего войска, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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