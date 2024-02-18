Глазырина Акилина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазырин Григорий Борисович
Отец ребёнка: Глазырин Борис Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Сын: Глазырин Андрей Борисович
Отец ребёнка: Глазырин Борис Павлович
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Глазырин Прокопий Борисович
Отец ребёнка: Глазырин Борис Павлович
Рождение ребёнка
1783 ст.
Дочь: (Глазырина) Марина Борисовна
Отец ребёнка: Глазырин Борис Павлович
Упоминание
1799 ст.
Исповедная роспись: 62 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757
Упоминание
1803 ст.
Исповедная роспись: 66 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237
Смерть
Неизвестно