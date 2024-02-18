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Глазырина Акилина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазырин Григорий Борисович

Отец ребёнка: Глазырин Борис Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазырин Борис Павлович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Глазырин Андрей Борисович

Отец ребёнка: Глазырин Борис Павлович

Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Глазырин Прокопий Борисович

Отец ребёнка: Глазырин Борис Павлович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: (Глазырина) Марина Борисовна

Отец ребёнка: Глазырин Борис Павлович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1799 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 62 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757
Упоминание
1803 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 66 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237
Смерть
Неизвестно

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