Морев Павел Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти03.11.1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Морев Зиновий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуртаева (Морева) Антонина Павловна
Мать ребёнка: Морева (Калинина) Анна Ивановна
Место жительства
С 1893 по 1935
Рождение ребёнка
12.12.1919
Сын: Морев Петр Павлович
Мать ребёнка: Морева (Калинина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морева (Калинина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морева (Калинина) Анна Ивановна
Смерть
03.11.1935
Причина смерти: брюшной тиф
Рождение ребёнка
05.12.1935
Сын: Морев Павел Павлович
Мать ребёнка: Морева (Калинина) Анна Ивановна