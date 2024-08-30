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Морев Павел Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

03.11.1935

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1935 г.р.

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Морев Зиновий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морева (Калинина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуртаева (Морева) Антонина Павловна

Мать ребёнка: Морева (Калинина) Анна Ивановна

Место жительства
С 1893 по 1935
Синодское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.12.1919

Сын: Морев Петр Павлович

Мать ребёнка: Морева (Калинина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морева (Калинина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
29.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морева (Калинина) Анна Ивановна

Смерть
03.11.1935
Синодское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: брюшной тиф
Рождение ребёнка
05.12.1935

Сын: Морев Павел Павлович

Мать ребёнка: Морева (Калинина) Анна Ивановна

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