Минор Зелик Кушелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минор Зелик Кушелевич

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Место рождения

г. Ромны, Сумская обл., Украина

Дата рождения

1829

Дата смерти

21.01.1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ромны, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1869 по 1892
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.01.1900
г. Вильнюс, Литва
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