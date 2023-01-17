Минор Зелик Кушелевич
Место рожденияг. Ромны, Сумская обл., Украина
Дата рождения1829
Дата смерти21.01.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ромны, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1869 по 1892
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.01.1900
г. Вильнюс, Литва