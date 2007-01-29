Просенюк (Заруба) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заруба Николай Иванович
Мать: Заруба Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1979
Сын: Просенюк Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Просенюк Валерий Викторович
Рождение ребёнка
04.05.1984
Дочь: Кравченко Алена Валерьевна
Отец ребёнка: Просенюк Валерий Викторович
Г.Днепропетровск