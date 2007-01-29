Просенюк (Заруба) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просенюк (Заруба) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заруба Николай Иванович

Мать: Заруба Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
18.09.1979

Сын: Просенюк Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Просенюк Валерий Викторович

Рождение ребёнка
04.05.1984

Дочь: Кравченко Алена Валерьевна

Отец ребёнка: Просенюк Валерий Викторович

Г.Днепропетровск
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