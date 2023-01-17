Жуков Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Константин Николаевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

19.03.1840

Дата смерти

09.03.1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1840
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1866
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1868
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1870 по 1876
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1876 по 1883
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1883 по 1887
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
09.03.1901
Болотское, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
По 1901
Болотское, Одоевский муниципальный район, Тульская область
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