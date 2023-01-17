Жуков Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.03.1840
Дата смерти09.03.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1840
Место жительства
С 1866
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1868
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1870 по 1876
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1876 по 1883
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1883 по 1887
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
09.03.1901
Место жительства
По 1901