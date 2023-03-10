(Кучерова) Ульяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.07.1875
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1875 год имеется актовая запись №44 о рождении у Ивана Васильева Кучерова и законной жены его Але... Показать все
Крещение
06.07.1875
Восприемники: Андрей Тимофеев и Петра Лазырева дочь Екатерина.
Смерть
Неизвестно