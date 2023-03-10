(Кучерова) Ульяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кучерова) Ульяна Иванова

(Кучерова) Ульяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1875

Отец: Кучеров Иван Васильев

Мать: Кучерова Александра Сидорова

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1875 год имеется актовая запись №44 о рождении у Ивана Васильева Кучерова и законной жены его Але... Показать все
Крещение
06.07.1875
Восприемники: Андрей Тимофеев и Петра Лазырева дочь Екатерина.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close