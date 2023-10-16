Вьялкина Василиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Василиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1949

Сын: Вьялкин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Николаевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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