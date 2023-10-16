Вьялкина Василиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1949
Сын: Вьялкин Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Николаевич
Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно