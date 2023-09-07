Демьяненко николай гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьяненко николай гаврилович

Место рождения

челябинская обл. лопатинский район дер.неверовка

Дата рождения

01.?.1921

Дата смерти

03.02.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

мф
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.?.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

челябинская обл. лопатинский район дер.неверовка
Рождение ребёнка
07.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яценко мария лукьяновна

украина
Рождение ребёнка
19.11.1954

Сын: Демьяненко александр николаевич

Мать ребёнка: Яценко мария лукьяновна

Смерть
03.02.1986
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