Демьяненко николай гаврилович
Место рождениячелябинская обл. лопатинский район дер.неверовка
Дата рождения01.?.1921
Дата смерти03.02.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яценко мария лукьяновна
украина
Рождение ребёнка
19.11.1954
Сын: Демьяненко александр николаевич
Мать ребёнка: Яценко мария лукьяновна
Смерть
03.02.1986