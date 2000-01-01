(Кочегарова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочегаров Зот
Мать: Анфиса
Рождение ребёнка
05.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евтютов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евтютов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евтютов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Евтютов Владимир
Смерть
Неизвестно