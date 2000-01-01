(Кочегарова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кочегарова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочегаров Зот

Мать: Анфиса

Рождение ребёнка
05.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евтютов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евтютов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтютов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Евтютов Владимир

Смерть
Неизвестно
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