Габделбари Гайси Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения02.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1883
Отец: Гайса Монасыпов
Мать: Махсурур Тохфатулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
12.11.1912
Сын: Габделхафиз Габделбари Улы
Мать ребёнка: Бибифатыма Бадигутдин Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
26.11.1914
Сын: Габделхалил Габделбари Улы
Мать ребёнка: Бибифатыма Бадигутдин Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.12.1923
Сын: Бареев Абдрахман
Мать ребёнка: Бибифатыма Бадигутдин Кызы
ТАССР, Зеленодольский р-н, д. Мал. Ширданы
Смерть
Неизвестно