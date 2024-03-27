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Габделбари Гайси Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

02.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1883

Отец: Гайса Монасыпов

Мать: Махсурур Тохфатулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
12.11.1912

Сын: Габделхафиз Габделбари Улы

Мать ребёнка: Бибифатыма Бадигутдин Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
26.11.1914

Сын: Габделхалил Габделбари Улы

Мать ребёнка: Бибифатыма Бадигутдин Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.12.1923

Сын: Бареев Абдрахман

Мать ребёнка: Бибифатыма Бадигутдин Кызы

ТАССР, Зеленодольский р-н, д. Мал. Ширданы
Смерть
Неизвестно
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