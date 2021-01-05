Пахомкина (Сивухина) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1937
Дата смерти05.01.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.04.1961
Рождение ребёнка
30.12.1961
Дочь: Лебедева Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Пахомкин Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1969
Дочь: Симонова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Пахомкин Юрий Васильевич
Смерть
05.01.2021