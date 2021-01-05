Пахомкина (Сивухина) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомкина (Сивухина) Валентина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1937

Дата смерти

05.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.04.1961

Муж: Пахомкин Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
30.12.1961

Дочь: Лебедева Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Пахомкин Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
29.09.1969

Дочь: Симонова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Пахомкин Юрий Васильевич

Смерть
05.01.2021
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