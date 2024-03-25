Смирнов Сергей Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Сергей Самсонович

Смирнов Сергей Самсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Смирнов Самсон Захарович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close